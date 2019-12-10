، مدير جامعة الباحة يفتتح عيادة مكافحة التدخين بالمركز الطبي الجامعي ،

محمد بن مسعود - الدمام - توفر جميع الأدوية والمواد الطبية مجانًا لمن يرغب في الإقلاع عنه

افتتح مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ عيادة مكافحة التدخين بالمركز الطبي الجامعي، وذلك في المدينة الجامعية، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، ووكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور عبدالخالق بن هجاد الغامدي، ومدير المركز الطبي بالجامعي علي بن حسين الزهراني وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

واستمع إلى شرح تفصيلي عن العيادة وما تقدمه من خدمات من مدير المركز الزهراني والأطباء المختصين.

وأكد "الزهراني" أن عيادة مكافحة التدخين تأتي ضمن برامج المركز التثقيفية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين والتي ستعمل تحت إشراف طبي مختص كما توفر جميع الأدوية والمواد الطبية مجانًا لمن يرغب في ترك التدخين، مبينًا أن هذه العيادة ستُسهم بمشيئة الله في الحد والتقليل من نسبة المدخنين وحل المشكلة بكل الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الطبية.