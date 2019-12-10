، مدير جامعة الباحة يفتتح عيادة مكافحة التدخين بالمركز الطبي الجامعي ،

- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
افتتح مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ عيادة مكافحة التدخين بالمركز الطبي الجامعي، وذلك في المدينة الجامعية، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، ووكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور عبدالخالق بن هجاد الغامدي، ومدير المركز الطبي بالجامعي علي بن حسين الزهراني وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
واستمع إلى شرح تفصيلي عن العيادة وما تقدمه من خدمات من مدير المركز الزهراني والأطباء المختصين.
وأكد "الزهراني" أن عيادة مكافحة التدخين تأتي ضمن برامج المركز التثقيفية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين والتي ستعمل تحت إشراف طبي مختص كما توفر جميع الأدوية والمواد الطبية مجانًا لمن يرغب في ترك التدخين، مبينًا أن هذه العيادة ستُسهم بمشيئة الله في الحد والتقليل من نسبة المدخنين وحل المشكلة بكل الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الطبية.
مدير جامعة الباحة يفتتح عيادة مكافحة التدخين بالمركز الطبي الجامعيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-12-10
افتتح مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ عيادة مكافحة التدخين بالمركز الطبي الجامعي، وذلك في المدينة الجامعية، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، ووكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور عبدالخالق بن هجاد الغامدي، ومدير المركز الطبي بالجامعي علي بن حسين الزهراني وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
واستمع إلى شرح تفصيلي عن العيادة وما تقدمه من خدمات من مدير المركز الزهراني والأطباء المختصين.
وأكد "الزهراني" أن عيادة مكافحة التدخين تأتي ضمن برامج المركز التثقيفية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين والتي ستعمل تحت إشراف طبي مختص كما توفر جميع الأدوية والمواد الطبية مجانًا لمن يرغب في ترك التدخين، مبينًا أن هذه العيادة ستُسهم بمشيئة الله في الحد والتقليل من نسبة المدخنين وحل المشكلة بكل الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الطبية.
10 ديسمبر 2019 - 13 ربيع الآخر 1441
01:20 AM
توفر جميع الأدوية والمواد الطبية مجانًا لمن يرغب في الإقلاع عنه
افتتح مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين؛ عيادة مكافحة التدخين بالمركز الطبي الجامعي، وذلك في المدينة الجامعية، بحضور وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي، ووكيل عمادة شؤون الطلاب الدكتور عبدالخالق بن هجاد الغامدي، ومدير المركز الطبي بالجامعي علي بن حسين الزهراني وعدد من أعضاء هيئة التدريس.
واستمع إلى شرح تفصيلي عن العيادة وما تقدمه من خدمات من مدير المركز الزهراني والأطباء المختصين.
وأكد "الزهراني" أن عيادة مكافحة التدخين تأتي ضمن برامج المركز التثقيفية للمساعدة على الإقلاع عن التدخين والتي ستعمل تحت إشراف طبي مختص كما توفر جميع الأدوية والمواد الطبية مجانًا لمن يرغب في ترك التدخين، مبينًا أن هذه العيادة ستُسهم بمشيئة الله في الحد والتقليل من نسبة المدخنين وحل المشكلة بكل الوسائل المتاحة بما فيها الوسائل الطبية.
، مدير جامعة الباحة يفتتح عيادة مكافحة التدخين بالمركز الطبي الجامعي ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مدير جامعة الباحة يفتتح عيادة مكافحة التدخين بالمركز الطبي الجامعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.