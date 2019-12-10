“أبل” تستعد لطرح 4 إصدارات من “آيفون 12”

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كشفت تقارير تقنية عن أن شركة أبل تتجه إلى طرح 4 هواتف جديدة من إصدار آيفون 12 ، خلال العام المقبل

وذكر تقرير لموقع CNET المتخصص في الأخبار التقنية، أن هاتف آيفون الجديد سيكون معززا بتقنية التعرف من خلال خاصية اللمس، وذلك بالاعتماد على قارئ جديد للبصمة سيكون مدمجا في الشاشة، وجرى تطويره من قبل شركة كوالكوم

وقال الخبير والمحلل في مصرف جي بي مورغان المختص في الخدمات المالية، ساميك شيتريجي، إن شركة أبل ستطلق أربعة إصدارات من آيفون 12 ، في خريف 2020

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وبحسب شيتريجي فإن تشكيلة الهواتف الجديدة، ستضم هاتفا بشاشة قياس 5.4 إنشات مع كاميرتين خلفيتين، فضلا عن هاتف شاشة قياس 6.1 إنشات وكاميرتين في الخلف، أما الموديلان المتقدمان، فسيدمجان شاشة 6.1 بوصات وثلاث كاميرات خلفية، في حين سيكون الأخير بشاشة 6.7 بوصات وثلاث كاميرات في الخلف

وفيما يتعلق بالكاميرا الخاصة بالإصدار 12 لآيفون، فلن تشهد تغييرا جذريا، بحسب الشائعات التي لم تؤكدها أبل ،إذ من المرتقب أن يحافظ الجهاز على الكاميرا ذاتها الموجودة في آيفون 11

ومن المنتظر أن يجري طرح هواتف آيفون بتصميمات جديدة، فضلا عن دعم الجيل الخامس من شبكات الاتصال..، لكن هذا قد يكون حكرا على هاتفين اثنين فقط أي آيفون 12 برو و آيفون 12 برو ماكس

وفي حال قامت أبل بطرح هاتف آيفون SE ، فإن عدد الأجهزة سيرتفع إلى خمسة، خلال 2020، لكن أسعار هذه الهواتف لم تتبين بعد، فيما تتواصل الانتقادات تجاه الشركة الأميركية بسبب ما يراه المستخدمون غلاءً مبالغا فيه للمنتجات التي تطرحها

