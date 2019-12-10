بحوث جديدة تكشف فوائد صحية مذهلة للبقدونس

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كشفت بحوث علمية أجريت مؤخراً أن البقدونس يعتبر أحد الأعشاب الطبية الثلاثة بجانب “الثوم، والقراص”، لما يحتويه من فوائد صحية مذهلة، بينها إزالة السموم من الجسم، وإدرار البول، بالإضافة إلى أن كثيرين يتناولونه لإنعاش الفم.

وكشفت الدراسات الحديثة أن فوائد البقدونس الصحية تتمثل في:

-أنه غني بالعديد من مضادات الأكسدة، التي تحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض التي تصيبه كلما تقدم العمر، مثل تسمم الكبد.

-قدرته على إدرار البول والمساعدة في إنتاج البول في الكلى، والتقليل من الانتفاخ واحتباس السوائل في الجسم، ما يمنع مشاكل الجهاز الهضمي.

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-يحتوى على عددٍ من أنواع الفيتامينات بينها فيتامين K الذي يربط جميع العناصر الغذائية مثل الكالسيوم والفسفور والمغنيسوم..، وفيتامين دي، للحفاظ على صحة العظام، وفيتامين سي الذي يقلل من مخاطر أمراض التهاب المفاصل والسكري وسرطان القولون.

-يمنع البقدونس تكوّن الحصاوي في الكلى.

-أوراق البقدونس وجذوره تحتوى على خصائص مضادة للميكروبات.

-يسمهم في خض ضغط الدم.

-يحارب السرطان، وذلك لاحتوائه على عددٍ من مضادات الأكسدة.

