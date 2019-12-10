استنشاق هواء لندن يعادل تدخين 160 سيجارة في العام

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حذرت مؤسسة القلب البريطانية، من أن تنفس الهواء في المملكة المتحدة، يعادل تدخين نحو 160 سيجارة في العام، ودعت الحكومة لاتخاذ إجراءات صارمة للسيطرة على تلوث الهواء.
وأكدت مؤسسة القلب البريطانية أن التلوث في المدن المختلفة، يمثل حالة طوارئ للصحة العامة، وحثت الحكومة على تطبيق قواعد أكثر صرامة لخفض نسبة التلوث في البلاد، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.
وأشار الباحثون إلى إمكانية تأثير ظاهرة تلوث الهواء، على صحة جسم الإنسان العامة، حيث يتسبب الهواء الملوث في أضرار قد تهدد حياة البعض، مثل زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية، بالإضافة إلى المساهمة في الإصابة بأمراض الرئة والسرطانات.
وقال عضو الجمعية الخيرية جايكوب ويست: “تلوث الهواء يمثل حالة طوارئ كبيرة للصحة العامة، لم يتم علاجه على مدى السنوات العديدة السابقة..، بالجدية التي يستحقها، يجب اتخاذ إجراءات جذرية للسيطرة على التلوث، وإلا سنندم في المستقبل القريب”.
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