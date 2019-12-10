7 مشروبات منزلية لإزالة السموم والتخلص من السمنة

︎ :

.

إذا قرأت عن جهود إنقاص الوزن لدى المشاهير من هنا وهناك ممن قاموا بتحقيق تحولات كبيرة في أجسادهم وانتقلوا من السمنة إلى اللياقة، فسوف تلاحظ وجود عنصر مشترك في أنظمتهم الغذائية.

ونتساءل جميعاً ما هو هذا العنصر الصغير للغاية الذي يسبب تلك الفروق الكبيرة جداً؟ والإجابة عن هذا التساؤل تكمن في مشروبات إزالة السموم.

ومن السهل للغاية صناعة وصفات مشروبات إزالة السموم مع المياه الطبيعية.

– التفاح مع القرفة

من الصعوبة أن تجد وصفة صحية للغاية ذات مذاق رائع. ولكن هذه الوصفة تختلف قليلاً من حيث المذاق الجيد. وعلاوة على ذلك، فهي تتمتع بالكثير من الفوائد الصحية. فذلك المشروب غني بالمغذيات النباتية، ومضادات الأكسدة، لاحتوائه على التفاح كأحد المكونات الرئيسية. ومن الممكن أن يوفر المشروب الحماية من الإصابة بأمراض السرطان، والسكري، وأمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم. وتحتوي القرفة على معززات كبيرة للتمثيل الغذائي في الجسم. لذلك، وبشكل عام، يعد هذا المشروب رائعاً لتناوله في أي وقت. وطريقة تحضيره: يُقطع التفاح إلى مكعبات صغيرة، مع عود من عيدان القرفة الطبيعية. وهذا المشروب لذيذ للغاية ويساعد على تلطيف الجسم، وهو مثالي لمن يرغبون في التنحيف، حيث تساعد القرفة على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم. ولتحضيره نضع لتراً من المياه الطبيعية في زجاجة كبيرة ثم نضيف إليه قطع التفاح مع عود القرفة أو مسحوق القرفة. ومن الأفضل أن تُترك المكونات للامتزاج في الماء لمدة ساعة على الأقل قبل تناولها. ويمكنك إعادة ملء الزجاجة بنفس المكونات المستخدمة لثلاث أو أربع مرات قبل التخلص منها.

– مياه بذور الشيا

من المعروف أن بذور الشيا خالية من الغلوتين ومن أفضل مصادر عنصر الكالسيوم. ومن المفترض أنها من البذور التي تساعد في كبح الشهية. وعند إضافتها إلى كوب من الماء، فإنها تتشرب الماء وحجمها ينتفخ وتتحول إلى ما يشبه الهلام. فإن كنت ممن ينسون تناول كميات مناسبة من المياه يومياً، يمكنك تناول هذا الكوب فور الاستيقاظ من النوم. وهي تمنح الجسم كمية كافية من الطاقة لمواصلة العمل والتحرك بحماس وحيوية. وتعد مضادات الأكسدة هي التي تمنح الأطعمة السوبر قيمتها الغذائية العالية، ومن المعروف أن بذور الشيا غنية بمضادات الأكسدة. وهي تساعد في مكافحة الأضرار الجوهرية في الجسم، مما يوفر الحماية للجسم على المستوى الخليوي، وأثبتت نتائج هائلة في مكافحة أمراض السرطان والقلب. ومن السهل للغاية إعدادها كمشروب مثلج، أو إضافتها إلى أي طبق من الأطعمة المفضلة، نظراً إلى أنها صغيرة الحجم وتحمل نكهة الجوز اللذيذة.

– مياه الخيار

ليس هناك مشروب لإزالة السموم من الجسم يماثل مشروب الخيار من حيث الفعالية. ولقد جرى تغيير الوصفة الأصلية قليلاً،ولكنها لا تزال فعالة للغاية في فقدان الوزن. والخيار من العناصر الغذائية الأساسية، ويحتوي على الكثير من المغذيات، وهو مليء بالفيتامينات، والمركبات المكافحة للالتهابات، ومركبات الفلافونيد. وهو يوفر الحماية للمخ كما أنه ينعش التنفس كذلك.

Advertisements

ولإعداد هذا المشروب كل ما تحتاج إليه هو الخيار، وشريحة من الليمون، وبعض أوراق النعناع. قم بتقطيع كل المكونات معاً واتركها للامتزاج في الثلاجة لبعض الوقت قبل تناولها. وإن استطعت تناول هذا المشروب خمس مرات في اليوم الواحد، فسوف يساعدك في التخلص من كافة سموم الجسم بالإضافة إلى فقدان بعض الوزن أيضاً.

– مشروب الكركم

هذا المشروب مستوحى من أعشاب وأساليب علاج الأيورفيدا الهندية، وهذه الوصفة لإزالة سموم الجسم عبارة عن مزيج من مضادات الأكسدة مثل الكركم (الزعفران الهندي) مع بعض التوابل الأخرى مثل الزنجبيل، والفلفل الأسود، وقليل من العسل، ومن المؤكد أنه سوف يفعل الأعاجيب بالسموم المتراكمة في الجسم. ويعد الكركم من التوابل القوية في تنظيف الجسم، ويوصى به في جميع النظم الغذائية لإزالة سموم الجسم، وفوائده تتراوح بين الخصائص المضادة للالتهابات وحتى التقليل من مخاطر الإصابة بالسرطان. وكشفت الدراسات المعنية كيف يساعد الكركم في تحسين الوظائف الإدراكية، والسيطرة على الطفرات المفاجئة في مستويات السكر في الدم، كما أنه مفيد في تحسين وظائف الكلى. وهو يساعد أيضاً في التخفيف من التهابات المفاصل، وبعض مشكلات الجهاز الهضمي. ويحتوي هذا المشروب على الليمون الغني بفيتامين ج. وأخيراً، هناك العسل الخام،الذي يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة التي توفر الحماية للجسم من تلف الخلايا.

ويقول الدكتور كيران كاليانكار، المختص في طب الأيورفيدا البديل: «في أثناء الشتاء، نحتاج إلى المزيد من الطاقة، ولكن بسبب السموم، وارتفاع استهلاك الجسم للغذاء من أجل التدفئة، يتعرض الجهازان الهضمي والمناعي للضعف، مما يجعل الناس أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. وتساعد إزالة السموم في الشتاء على التحكم في مستويات الطاقة، ويجعل الناس يتمتعون بصحة جيدة. وتعمل إزالة السموم على تنظيف الجهاز الهضمي وتحسن من أداء الجهاز المناعي. كما تساعد أيضاً في فقدان الوزن من خلال التخلص من الدهون الزائدة خارج الجسم. وفي أثناء عملية إزالة السموم، هناك بعض المنتجات التي يجب الامتناع عنها، مثل السكر، والمشروبات الكحولية، والكافيين، والغلوتين، والصودا».

– شاي الليمون والزنجبيل بالعسل

ليس هناك ما يمكن قوله عن الهند وعشق الشعب الهندي للشاي. وهذا المشروب المتبل بالقليل من الزنجبيل، والعسل، والليمون. وكان كثيراً ما يستخدم في علاج التهاب الحلق والبرد الخفيف. غير أن الوصفة نفسها تحتوي على فوائد أكثر مما كنا نعتقد. قم بإعداد كوب من الشاي العطري بنكهات البهارات مع الزنجبيل، وحلِّه بعسل النحل الخام. ويكون لديك مزيج رائع من الشاي الذي يجمع بين التوت، والتوت البري، والزنجبيل، والبرتقال، وأوراق النعناع مع شاي البابونغ.

– مشروب البرتقال والجزر والزنجبيل

يتميز هذا العصير بانخفاض السعرات الحرارية مع أنه مليء بالنكهات الطبيعية. والمكونات الرئيسية هنا هي البرتقال والزنجبيل والجزر. ومن المعروف عن الجزر أنه يزيد من إفراز الصفراء مما يساعد على التخلص من بعض الكيلوغرامات الإضافية من وزن الجسم. والبرتقال مليء بفيتامين ج وبه خصائص هائلة كمضاد للأكسدة. والجزر محمّل بكميات معتبرة من البيتا كاروتين والألياف التي تساعد في الهضم وفقدان بعض الوزن. أما الزنجبيل فهو من العلاجات القديمة لعسر الهضم، والانتفاخ..، وتقلصات المعدة، وفيه خصائص مضادة للالتهابات. ضع قطع الجزر، والزنجبيل في الخلاط معاً واضربهما جيداً. والآن، قم بإضافة عصير البرتقال إلى المزيج وواصل الخفق حتى تمتزج. هل تحتاج إلى مزيد من الإقناع لإثبات أن هذا من أفضل المشروبات في التخلص من سموم الجسم وغيرها من المشكلات ذات الصلة؟ إن تناول كوب من هذا المزيج يومياً يساعدك في التخلص من السموم ويفيد الجسم بصورة رائعة.

– مشروب نبات القمح

تساعد المغذيات في نبات القمح الجسم على التخلص من الشوائب والسموم المخزنة في الجسم. على سبيل المثال، يساعد الكلوروفيل في التخلص من السموم مع المساعدة في تحسين وظائف الكبد. وفور تنظيف الجسم، سوف تشعر بزيادة ملحوظة في مستويات الطاقة مع تحسن الصحة بشكل عام. ولعصير نبات القمح القدرة على مكافحة الأورام من دون الحاجة إلى العقاقير الكيميائية. وتعمل المكونات الفعالة في نبات القمح على تنظيف الدم، وتحييد السموم في الجهاز الهضمي وفي خلايا الجسم. كما أنه يساعد في تجنب العديد من المشكلات الصحية الأخرى مثل التهاب القولون المتقرح، وبعض أمراض السرطان، ومرض السكري، والسمنة، والمشكلات الجلدية، وارتفاع ضغط الدم.

هل تعلم أن الشخص العادي يمكنه استهلاك بعض المشروبات خلال الليل من التي تساعد في إزالة السموم من الكبد مع تعزيز فقدان الوزن في أثناء النوم؟ هل يبدو الأمر مثل الأحلام السحرية بالنسبة إليك؟ حسناً، هذا صحيح، إذ يمكنك فقدان بعض الوزن بسهولة خلال النوم. وإزالة السموم من الكبد من العوامل الرئيسية التي تعمل على تحديد وزن الجسم. وبعد كل شيء، يعد الكبد مسؤولاً عن العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيف الدم، وهضم الدهون، وزيادة أنشطة التمثيل الغذائي في الجسم. ويحدث التخلص من السموم بشكل أفضل في أثناء النوم ذلك لأن الجسم يبدأ خلال تلك الفترة في تجديد وإعادة بناء الخلايا والأنسجة.

