5 أعضاء في جسدك لا تعرف أنها موجودة

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يحفظ الأطفال الصغار عن ظهر قلب الأغاني التعليمية التي تتحدث عن أعضاء جسد الإنسان، وكونك بالغًا فأنت تدرك معظم أسماء العضلات والعظام، ولا يزال العلماء حتى الآن يكتشفون الجديد فيه، إليك 5 أجزاء في جسدك، وعلى أهميتها فأنت لا تعرف بوجودها:

1- الغدة الصعترية Thymus:

أو الزعترية، غدة صماء، تلعب دورًا محوريًا في الحفاظ على صحتك، تقع على القصبة الهوائية أعلى القلب، تكون كبيرة لدى الأطفال وتضمر في البلوغ، تفرز هرمون ثيموسين الذي ينظم بناء المناعة في الجسم.



2- النقطة الدمعية Lacrimal Puncta:

هل تساءلت من أين تأتي دموعك؟ الإجابة هي أنها تأتي من 4 ثقوب صغيرة داخل جفونك، العلوية والسفلية، تعمل على جمع الدموع التي تنتجها الغدد الدمعية، ويتم نقل السائل عن طريق القناة الدمعية إلى الكيس الدمعي.

مهمة الدموع الحفاظ على عينيك رطبة والتأثر بالمشاعر، يمكنك رؤية هذه الثقوب إذا أردت، ادفع عينك بلطف حتى تصل إلى الزاوية السفلي من عينيك ورؤية الحافة الداخلية من الجفن.

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3- المسراق Mesentery:

المسراق حزام الأمان لأحشائك، حيث يربط الأمعاء بجدار البطن، كان يُعتقد سابقًا أنه مجموعة متباينة من الأغشية لكن حديثًا فقط اتضح للعلماء أنه عضو مستقل كامل له خصائصه مثل الكبد والبنكرياس.



4- عضلات القشعريرة Arrector Pilli:

في حال أُصبت بالبرد أو الخوف أو الاضطراب يقشعر بدنك وتقف كل شعرة في جسدك، هناك عضلات صغيرة مُرتبطة بجريبات الشعر في الثدييات، ويؤدي انقباض هذه العضلات إلى انتصاب شَعر جسدك، ووظيفتها تحفيز الجهاز العصبي.



5- إينتيرستيتيوم Interstitium:

هذا العام فقط أدرك العلماء أنه ليس فقط هناك تجاويف مملوءة بسائل تحيط كل شيء داخل جسدك من الرئة والأوعية الدموية والعضلات والمثانة..، بل إن هذه التجاويف كلها جزء من عضو ضخم يسمونه الإينتيرستيتيوم وله دور في تعزيز المناعة.



