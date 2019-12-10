البرلمان العربي: إيران تدعم المليشيات الحوثية في اليمن

الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

أكد رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، رفض البرلمان العربي التام لكل التدخلات الإقليمية والخارجية في الشؤون العربية، خاصة من قبل إيران التي تتدخل في شؤون الدول العربية وتقدم الدعم للمليشيات الحوثية في اليمن بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.



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وقال السلمي في محاضرة له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة الأثنين، تحت عنوان "دور البرلمان العربي في المحافظة على الأمن القومي العربي"، إن البرلمان العربي أعد وثيقة التضامن العربي لمواجهة التحديات، معربًا عن أسفه الشديد لعدم وجود موقف عربي موحد للتعامل ولرفض هذه التدخلات الإيرانية أو التركية.

واستعرض السلمي خلال المحاضرة، التدخلات الإقليمية في الشؤون الداخلية للدول العربية خاصة من قبل إيران وتركيا.