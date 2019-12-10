شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية ينوه باهتمام القيادة بتطوير الأداء في مختلف الأجهزة والان نبدء بالتفاصيل
وفي مستهل اللقاء، نوه سمو نائب أمير المنطقة الشرقية بالدعم السخي من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لتطوير ورفع كفاءة الأداء في مختلف الأجهزة، والسعي لتجويد عملها، وتحسين أدائها، متمنيا سموه لفريق المشروع التوفيق والسداد.
من جانبه، عبر صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على ما يحظى به المشروع من دعم واهتمام، وتوجيهاتهما الدائمة بشأن تجويد المخرجات، ونقل التوصيات والاستفادة من فرص التحسين لتكون واقعا يشهده المستفيدون، ووسيلة لرفع وتحسين كفاءة الأداء، وصولا لغاية المشروع في تحقيق رضا المستفيدين.
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