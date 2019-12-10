شكرا لقرائتكم خبر عن «الإستراتيجيات المعرفية في التعلم» محاضرة بسنابس والان نبدء بالتفاصيل

تُنظّم جمعية البر الخيرية في سنابس بمحافظة القطيف، اليوم محاضرة بعنوان «الإستراتيجيات المعرفية في التعلم والتعليم» بمقر اللجنة بسنابس، ضمن برامجها وأنشطتها الثقافية. وتتضمن محاور المحاضرة، مفهوم ونماذج الإستراتيجية المعرفية، والإستراتيجيات المتعلقة بالعمليات المعرفية، وبالمتعلم، كذلك آليات تفعيل الإستراتيجيات المعرفية في التدريس العلاجي.

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