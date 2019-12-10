«تقنية الجيل الجديد من فحص الحمض النووي» في ورشة عمل

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تعقد الجمعية السعودية للطب الوراثي ورشة عمل «تقنية الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي» ويستضيفها مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، والتجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية بعد غد، في قاعة الأمير محمد بن فهد بمركز الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب بالدمام، كامتداد للتعاون بين الجمعيات الطبية المتخصصة والتجمعات الطبية والصحية بالمناطق، في إطار البرنامج العلمي للجمعية للعام 2019. وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للورشة د. أحمد الفارس أن الورشة تستهدف العاملين من أطباء الوراثة من استشاريين وأخصائيين ومتدربين، ومرشدي الطب الوراثي، وأخصائيي المختبرات الوراثية الجزئية والصبغية، وفنيي المختبرات الكيميائية والباحثين والباحثات من مراكز الأبحاث المختلفة. وأضاف إن المحاضرات تتحدث إجمالا عن تقنية الجيل الجديد من الفحص التسلسلي للحمض النووي داخل المملكة، والتجارب التي نتجت عن ذلك في المستشفيات، والاكتشافات التي تمت عن طريق استخدام هذه التقنية للحمض النووي وتطبيقاته في مجالات الوراثة والأورام والأدوية والموضوعات ذات الصلة. من جهته، نوه المتحدث الرسمي باسم الجمعية د. زهير رهبيني إلى أن الورشة تهدف إلى إكساب المشاركين الجوانب الطبية والمهارات العملية للتقنيات الطبية المستخدمة في مجال الطب الوراثي حيال هذه التقنية، وفتح النقاش حول آخر المستجدات في هذا المجال، التي فتحت المجال للكشف وتشخيص الكثير من الأمراض الوراثية، وبالتالي تقديم الرعاية الصحية الأفضل للطفل المصاب والعائلة. يذكر أن الورشة تأتي امتدادًا لسلسلة الورش المنعقدة بمناطق المملكة في إطار جهود الجمعية التي تحظى بدعم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتعزيز شمولية منهجها العلمي، الذي ترمي من خلاله إلى إرساء المفاهيم الصحية والتوعوية التي تستهدف بشكل عام الارتقاء بأداء العاملين من المهتمين بالوراثة وتنمية القدرات الطبية الناشئة، وفتح باب النقاش للأمراض الوراثية المستجدة وتوسيع دائرة الاطلاع لمنسوبي المستشفيات ذات العلاقة.

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