شكرا لقرائتكم خبر عن «تقنية الجيل الجديد من فحص الحمض النووي» في ورشة عمل والان نبدء بالتفاصيل
من جهته، نوه المتحدث الرسمي باسم الجمعية د. زهير رهبيني إلى أن الورشة تهدف إلى إكساب المشاركين الجوانب الطبية والمهارات العملية للتقنيات الطبية المستخدمة في مجال الطب الوراثي حيال هذه التقنية، وفتح النقاش حول آخر المستجدات في هذا المجال، التي فتحت المجال للكشف وتشخيص الكثير من الأمراض الوراثية، وبالتالي تقديم الرعاية الصحية الأفضل للطفل المصاب والعائلة. يذكر أن الورشة تأتي امتدادًا لسلسلة الورش المنعقدة بمناطق المملكة في إطار جهود الجمعية التي تحظى بدعم الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لتعزيز شمولية منهجها العلمي، الذي ترمي من خلاله إلى إرساء المفاهيم الصحية والتوعوية التي تستهدف بشكل عام الارتقاء بأداء العاملين من المهتمين بالوراثة وتنمية القدرات الطبية الناشئة، وفتح باب النقاش للأمراض الوراثية المستجدة وتوسيع دائرة الاطلاع لمنسوبي المستشفيات ذات العلاقة.
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