شكرا لقرائتكم خبر عن محلي القطيف يتابع المشروعات المنفذة بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل
حيث بدأ الاجتماع بالترحيب بالأعضاء، وحثهم على أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز أي تأخير أو تعثر لها، إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه حفظهما الله.
وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة المشروعات المنفذة في المحافظة، واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها، تمهيدا لرفعها لأمانة مجلس المنطقة.
وفي ختام الجلسة، أكد المحافظ على أهمية متابعة مديري الدوائر الحكومية جودة أداء وتنفيذ المشاريع، وتذليل كافة العقبات التي قد تؤخر تنفيذها.
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