اخبار السعوديه

محلي القطيف يتابع المشروعات المنفذة بالمحافظة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن محلي القطيف يتابع المشروعات المنفذة بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

عقد المجلس المحلي بمحافظة القطيف جلسته الثانية لدور الانعقاد الخامس للسنة التاسعة عشرة، صباح أمس، برئاسة محافظ القطيف رئيس المجلس المحلي خالد الصفيان.

حيث بدأ الاجتماع بالترحيب بالأعضاء، وحثهم على أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع التنموية الجاري تنفيذها، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتجاوز أي تأخير أو تعثر لها، إنفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه حفظهما الله.

وناقش المجلس الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومتابعة المشروعات المنفذة في المحافظة، واتخاذ التوصيات اللازمة حيالها، تمهيدا لرفعها لأمانة مجلس المنطقة.

وفي ختام الجلسة، أكد المحافظ على أهمية متابعة مديري الدوائر الحكومية جودة أداء وتنفيذ المشاريع، وتذليل كافة العقبات التي قد تؤخر تنفيذها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محلي القطيف يتابع المشروعات المنفذة بالمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا