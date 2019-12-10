شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تدشن مشروع «مسرح الإبداع» والان نبدء بالتفاصيل

دشّنت الإدارة المساعدة للموارد البشرية ممثّلة بمكتب الإبداع بصحة الشرقية، مؤخرا، مشروع «مسرح الإبداع» الأول بعنوان «التقنيّة الحديثة للخدمات الصحيّة بالمملكة»، المقام في قاعة الشيخ سعد المعجل بغرفة الشرقية. ويهدف المشروع إلى نشر ثقافة الإبداع وتعزيزه في «صحّة الشرقية»، كذلك نشر أبرز قصص النجاح والتحديات في مجال «الإبداع بالتقنيات الصحيّة الحديثة»، فيما تتمثّل مخرجاته في «التعرّف على أبرز المشاريع الإبداعيّة للتقنيات في المجال الصحّي»، وربط الأفكار والمشاريع الناشئة بوزارة الصحّة «وتعزيز الإبداع بفتح قناة تواصل مع الموهوبين في صحة الشرقية»، حيث إن المستهدفين في هذا المشروع هم منسوبو صحة الشرقية والموهوبون في المجال التقني الصحّي من منسوبي صحة الشرقية.

وقام بتقديم المسرح مدير مكتب الإبداع بصحة الشرقية فاطمة الدوسري بمشاركة نخبة من المتحدثين في مجال الصحة الإلكترونية، حيث دار الحوار حول الذكاء الاصطناعي وعن أهم التقنيات التي تخدم الصحة وعن تجاربهم الناجحة والتي تحولت من فكرة إلى مشروع قابل للتطبيق، بالإضافة إلى استعراض أهم تقنيّة توصلت إليها وزارة الصحة وهي «روبو دوكتور» من خلال الروبوت لتسهيل عملية الاستشارات عن بعد.