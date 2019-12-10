شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية تدشن مشروع «مسرح الإبداع» والان نبدء بالتفاصيل
وقام بتقديم المسرح مدير مكتب الإبداع بصحة الشرقية فاطمة الدوسري بمشاركة نخبة من المتحدثين في مجال الصحة الإلكترونية، حيث دار الحوار حول الذكاء الاصطناعي وعن أهم التقنيات التي تخدم الصحة وعن تجاربهم الناجحة والتي تحولت من فكرة إلى مشروع قابل للتطبيق، بالإضافة إلى استعراض أهم تقنيّة توصلت إليها وزارة الصحة وهي «روبو دوكتور» من خلال الروبوت لتسهيل عملية الاستشارات عن بعد.
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