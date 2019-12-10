شكرا لقرائتكم خبر عن صناديق لـ «إطعام الطيور» بصفوى والان نبدء بالتفاصيل
وقال القحطاني، إن الفعالية تستهدف وضع صناديق مخصصة للطيور لطعامهم وشرابهم، مما يسهم في النظافة العامة للبيئة، بدلا من رمي الأكل الخاص بهم على الأرض.
وأضاف: إن البلدية تدعم أي فكرة أو مبادرة تعزز مفهوم التطوع، وأشار إلى أن تصميم صناديق خاصة بطعام الطيور وشرابهم تم لدى أحد مبدعي المنطقة لتنفيذ الأعمال الخشبية والهدف من ذلك تحقيق النظافة العامة للبيئة.
وقالت قائدة فريق أسيل الخير مريم آل قريش: إن الفكرة جاءت من باب الرحمة بالطائر الصغير، بأن نوفر له الطعام والشراب قدر ما نستطيع.
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