شكرا لقرائتكم خبر عن صناديق لـ «إطعام الطيور» بصفوى والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت بلدية صفوى التابعة لمحافظة القطيف بالشراكة مع فريق أسيل الخير التطوعي، مبادرة «في كل كبدٍ رطبة أجر»، بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، وذلك بحضور رئيس البلدية م. نايف القحطاني.

وقال القحطاني، إن الفعالية تستهدف وضع صناديق مخصصة للطيور لطعامهم وشرابهم، مما يسهم في النظافة العامة للبيئة، بدلا من رمي الأكل الخاص بهم على الأرض.

وأضاف: إن البلدية تدعم أي فكرة أو مبادرة تعزز مفهوم التطوع، وأشار إلى أن تصميم صناديق خاصة بطعام الطيور وشرابهم تم لدى أحد مبدعي المنطقة لتنفيذ الأعمال الخشبية والهدف من ذلك تحقيق النظافة العامة للبيئة.

وقالت قائدة فريق أسيل الخير مريم آل قريش: إن الفكرة جاءت من باب الرحمة بالطائر الصغير، بأن نوفر له الطعام والشراب قدر ما نستطيع.