شكرا لقرائتكم خبر عن «أساسيات تربية النحل».. ورشة ببيئة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

ينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع إدارة المناحل وإنتاج العسل بالوزارة بعد غد، ورشة عمل بعنوان «أساسيات تربية النحل». وتتناول الورشة، الجهود التي تبذلها الوزارة لخدمة النحالين، وتعريف المبتدئين بمتطلبات إنشاء المناحل، وإدارة المناحل والعمليات النحلية، والعوامل المؤثرة على تربية النحل، وكيفية التعامل معها.

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