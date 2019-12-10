شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج وطني لصحة العين بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في محافظة الأحساء أمس الأول، البرنامج الوطني لصحة العين ومكافحة العمى بالتعاون مع جامعة الملك فيصل بالمحافظة، وصحة الأحساء.

ويهدف البرنامج الذي يستهدف أكثر من 13000 طفل وطفلة بـ 135 روضة أطفال، زيارة مدارس رياض الأطفال بالأحساء الحكومية والأهلية والعالمية، والكشف المبكر عن أمراض العين لدى الأطفال في مرحلة رياض الأطفال، خصوصا مشاكل كسل العين، وضعف النظر والحول لعلاجها والوقاية من مضاعفاتها المحتملة، ويتضمن البرنامج فحص عيون الأطفال، والتأكد من سلامتها وتوجيه من يحتاج للعلاج للمراكز المتخصصة، عن طريق أطباء مدربين وإشراف استشاريي عيون.