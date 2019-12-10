شكرا لقرائتكم خبر عن ربع مليون زهرة حولية بطرق الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أتمت أمانة محافظة الأحساء ممثلة في وكالة الخدمات «الإدارة العامة للحدائق والتجميل» مؤخراً زراعة ربع مليون شتلة من الزهور الحولية الشتوية لتزيين الطُرقات الرئيسية والميادين في المدن والبلدات، من أصل مليون شتلة سيتم زراعتها خلال موسم الشتاء، حيث تمثل الشتلات التي يتم إنتاجها محلياً في المشتل الزراعي التابع للأمانة الجزء الأكبر من تلك الشتلات.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بووشل أن الأمانة وامتداداً لجهودها في تعزيز مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية في تحسين المشهد الحضري تواصل أعمالها خلال الفترة الراهنة لتطوير طريق الأمير فيصل بن فهد بمدينة الهفوف، بالإضافة إلى تشجير وزراعة الطريق بعد أن تمت إزالة الأشجار «المزروعة سابقاً» والتي كانت تُعيق أعمال البُنية التحتية والتطوير في الطريق ولها آثار سلبية على طبقة الأرض، حيث سيتم زراعة أشجار ملائمة وصديقة للبيئة.

وأشار مدير الإدارة العامة للحدائق والتجميل م. محمد الملحم إلى أن أعمال الزراعة تشمل القيام باستبدال التربة وإعداد المهد لزراعة الشتلات الزهرية وتمديد شبكات الري الحديثة في مواقع زراعتها، بالإضافة الى استمرارية تنفيذ الخطط المجدولة لتأهيل ورفع كفاءة الحدائق والساحات البلدية بصفة عامة، وكذلك تهذيب أشجار وشُجيرات الشوارع والعناية بها.