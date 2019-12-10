شكرا لقرائتكم خبر عن استفادة 155 أسرة من حملة الصيف والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت جمعية «جود» النسائية الخيرية بالدمام، حملة الصيف 100/‏‏100 بعد أن استمرت طيلة 3 أشهر لتأمين احتياجات الأسر التابعة لها وتقديم المساعدات لهم. واستفاد من الحملة 155 أسرة من أسر مركز الخدمة الاجتماعية. وتضمنت الحملة تأمين وتركيب 100 مكيف جديد، وصيانة 100 مكيف، حيث جرى استقبال مساهمة الداعمين والمتبرعين من المؤسسات وفاعلي الخير وتوزيعها على أسر الجمعية.

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