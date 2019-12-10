شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق أول مهرجان لإحياء موروثات الأسواق الشعبية بالدمام والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير على ما تمثله هذه المهرجانات التراثية من قيمة وطنية كبيرة، ترسخ العادات والتقاليد في أبناء هذا الجيل، والتعريف بالبيئة السعودية وموروثها الشعبي المجيد، مبينا أن المهرجان يأتي تحت عنوان «أيام سوق الحب» وتنفذه أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع لجنة أصدقاء الأمانة، حيث سيسلط الضوء على منظومة الحياة القديمة وحياة الآباء والأجداد بمختلف بيئات الماضي، من خلال تفاصيل تفاعلية ذات طابع عصري فيه الكثير من الإمتاع بكل جوانبه الترفيهية والثقافية والاجتماعية.
وأشار م. الجبير إلى أن المهرجان سينطلق في سوق الحب بالدمام تحت شعار «قديمك نديمك.. لو الجديد أغناك» ويستمر لمدة 10 أيام، مضيفا إنه سيحاكي الحياة بكل تفاصيلها قبل ما يقارب 60 سنة في موقع سوق الحب بمشاركة أصحاب المهن القديمة والمحافظين على الموروث الشعبي للمنطقة الشرقية والعديد من المتميزين بهذه الحضارة التراثية.
من جهته، أوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. عصام الملا، أن المهرجان سيتضمن مجموعة من البرامج المتنوعة والفعاليات الترفيهية والاجتماعية والثقافية المتعلقة بالموروث الشعبي وبيئة المنطقة الشرقية خاصة والمملكة بشكل عام، إضافة إلى عروض شعبية وفلكلورية وأسر منتجة وأصحاب مشاريع صغيرة ومسرح تفاعلي ينقل حضارة الماضي بأنشطة هادفة تستهدف الزوار من المواطنين والمقيمين.
كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق أول مهرجان لإحياء موروثات الأسواق الشعبية بالدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.