شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة 200 شجرة بمشاركة 45 طالبة والان نبدء بالتفاصيل

استقبلت بلدية غرب الدمام ممثلة بإدارة الخدمات مؤخرا، 45 طالبة من إحدى المدارس الابتدائية، وشاركتهن في زراعة 200 شجرة في حديقة الفيصلية، يأتي ذلك في إطار أهمية التشجير والدور البيئي، ومن منطلق الشراكة المجتمعية والسعي إلى زراعة المسطحات الخضراء وزيادة الوعي بأهمية مشاركة أبنائنا وبناتنا الطلاب في الزراعة وأهميتها.

وقال رئيس بلدية غرب الدمام م. فيصل القحطاني، إن البلدية ومن ضمن المسؤولية المجتمعية تقوم بتعزيز الوعي وأهمية الزراعة لدى بناتنا الطالبات، وذلك للتعرف على طرق زراعة الأشجار وأهمية المحافظة عليها، وذلك من خلال برنامج ينشر ثقافة وسلوك المحافظة على الحدائق والأماكن العامة نظيفة وعدم العبث بها، وكذلك أهمية الشجرة والمحافظة عليها.

وأبان القحطاني أنه تم إعداد برنامج نظري وعملي لكيفية زراعة الشجرة، والذي يأتي ضمن مبادرة شرقية خضراء، حيث قامت من خلالها الطالبات بزراعة الأشجار.