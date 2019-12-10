شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية: منهج المملكة.. الأفعال تسبق الأقوال والان نبدء بالتفاصيل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز «يحفظه الله»، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة صدور الموازنة العامة للدولة للعام المالي ١٤٤١/‏١٤٤٢هـ، كما رفع سموه الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد «يحفظهما الله»، على التوجيه الكريم باستمرار صرف بدل غلاء المعيشة، مبينًا أن ذلك تجسيد لاهتمام المقام الكريم، وحرصه على أبنائه المواطنين، مثمنًا ارتفاع مستوى الإنفاق من أجل تحقيق برامج ومستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠.

ونوّه سموه بالنتائج الإيجابية التي تحققت في ميزانية العام المنصرم، مؤكدًا أن الأرقام الإيجابية التي حققتها ميزانية العام الماضي، والتوقعات الإيجابية لموازنة العام المقبل، تأكيد للنظرة الثاقبة وبُعد النظر لسيّدي خادم الحرمين الشريفين «يحفظه الله»، والذي تجسد بتوجيهاته الكريمة بتحديث قواعد وأطر إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق والحد من الهدر.

وأضاف سموه: «حقق اقتصاد المملكة في الأعوام الخمسة الأخيرة قفزات نوعية، وتجاوز في هذه الأعوام تحديات عديدة، وأثبتت هذه النجاحات قدرة اقتصاد المملكة، وما يتمتع به من مقومات للتوسع، وفتح الآفاق، والانتقال من محدودية الفرص، إلى تنوّعها وجاذبيتها، وكانت محصلة تلك الجهود تقدمًا على كافة المؤشرات الدولية المعتبرة، وارتفاع تنافسية اقتصاد المملكة على كافة المستويات».

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مبينًا سموه: «في هذا العام شهدنا أحداثًا اقتصادية متنوعة، يأتي في مقدمتها نجاح عملية طرح أكبر شركة لإنتاج الزيت في العالم، إلى تولي المملكة رئاسة مجموعة العشرين، في تأكيد على أن الحصاد لا يأتي إلا بعد الجهد، وقد بذلت قيادة المملكة جهودًا حثيثة من أجل تحقيق هذه التطلعات، وتأكيد أن المملكة عازمةٌ على مواصلة النجاحات، وتخطي العقبات، وتجاوز الصعوبات، وقائمة أولويات قيادتها وشعبها تضع الأفعال قبل الأقوال، لتثبت الأفعال أن طموحنا عنان السماء، وغايتنا التطور والنماء، ورؤيتنا الخير والعطاء، لبلدنا، ثم للعالم».

مردفًا سموه: «تتواصل الاعتمادات لتنمية الإنسان السعودي، والاهتمام بصحته، وتوفير المسكن، وغيرها من متطلبات الحياة، في شاهدٍ من الشواهد الكثيرة على أن قيادة هذه البلاد منذ تأسيسها على يد المغفور له «بإذن الله» الملك عبدالعزيز، جعلت الإنسان السعودي في رأس قائمة الأولويات والاهتمامات، وما زالت هذه الدولة وستظل بمشيئة الله متمسكةً بهذه الأولوية، ولا تتوانى بمشيئة الله عن بذل كل الجهود في أن يظل الإنسان السعودي ينعَم بالسعادة، في بلدٍ عنوانه السعادة».

‎مختتمًا سموه تصريحه بالتذكير بواجب الجميع نحو تحقيق أهداف الموازنة، ورفع كفاءة الإنفاق، والحد من الهدر، والتعاون مع الأجهزة الرقابية فيما كلفت به من أعمال، راجيًا المولى العلي القدير أن يبارك في هذه الموازنة.