اخبار السعوديه

الأمير تركي بن محمد بن فهد: تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشفافية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تركي بن محمد بن فهد: تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشفافية والان نبدء بالتفاصيل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، تهانيه الصادقة والمخلصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية العام المالي 1441/‏‏1442.

وأشار سموه إلى أن ما حملته الميزانية من تنمية اقتصادية يعكس اهتمام القيادة وسعيها إلى تحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة الإنفاق والعمل لتحقيق رؤية المملكة الواعدة 2030، التي انعكست في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشفافية وتطوير الخدمات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمير تركي بن محمد بن فهد: تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشفافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا