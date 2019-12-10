شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تركي بن محمد بن فهد: تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشفافية والان نبدء بالتفاصيل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، تهانيه الصادقة والمخلصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور ميزانية العام المالي 1441/‏‏1442.

وأشار سموه إلى أن ما حملته الميزانية من تنمية اقتصادية يعكس اهتمام القيادة وسعيها إلى تحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة الإنفاق والعمل لتحقيق رؤية المملكة الواعدة 2030، التي انعكست في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشفافية وتطوير الخدمات.