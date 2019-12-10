شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير تركي بن محمد بن فهد: تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشفافية والان نبدء بالتفاصيل
وأشار سموه إلى أن ما حملته الميزانية من تنمية اقتصادية يعكس اهتمام القيادة وسعيها إلى تحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة الإنفاق والعمل لتحقيق رؤية المملكة الواعدة 2030، التي انعكست في تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشفافية وتطوير الخدمات.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمير تركي بن محمد بن فهد: تنويع مصادر الدخل وتعزيز الشفافية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.