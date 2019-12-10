شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاقتصاد والتخطيط: تطور تنموي مدفوع بالتنويع الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

قال وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري: إن أرقام الميزانية الجديدة تؤكد حرص المملكة على تحقيق النمو الاقتصادي والتطور التنموي المنشود ضمن رؤية المملكة 2030، مدفوعاً بالتنويع الاقتصادي، من خلال التركيز على السياسات والأدوات التي تسهم في تقدم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. وأوضح أن المملكة انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة تنفيذ رؤية المملكة 2030، بتعاون وتنسيق بين القطاعين العام والخاص والمنظمات غير الربحية، حيث كان لهذه الرؤية الأثر والفضل -بعد الله- في استمرار مسيرة الخير والنماء في المملكة.

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