شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المحتوى المحلي: توطين الصناعات والخدمات والان نبدء بالتفاصيل

ذكر رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية د. غسان الشبل، أن الميزانية عكست التوجه الإستراتيجي الذي تسير قيادتنا الحكيمة بناءً عليه، من خلال تعزيز الإنفاق على القطاعات الحيوية التي تهم المواطن بما يعزز استدامة النمو، إلى جانب ترسيخ كفاءة الإنفاق وإطلاق عدد من المبادرات الطموحة لتحقيق هذه الأهداف المنسجمة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبتوجيهٍ مستمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة حثيثة من مُلهم الرؤية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان يحفظهما الله، وثمّن الدعم الذي تحظى به الهيئة من القيادة الرشيدة.

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