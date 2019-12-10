ولي العهد السعودي: موازنة 2020 تدعم أهداف رؤية المملكة 2030

أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة العربية السعودية، أن مرحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة تتقدم بوتيرة ثابتة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 1441/ 1442هـ (2020) جاءت لتعزز الالتزام بتنفيذ الإصلاحات والخطط والبرامج الرامية لتحقيق ما تضمنته الاستراتيجية ووضع أهداف محددة ومحاور متعددة لتحقيق مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.

وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، بعد ظهر أمس الإثنين، لإقرار الموازنة العامة للمملكة للعام المالي 2020.

وأكد العاهل السعودي أن الإنفاق في هذه الموازنة بلغ تريليونا وعشرين مليار ريال (272 مليار دولار)، ما يعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي.

وأشار إلى عزم المملكة على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتمكين القطاع الخاص.

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وقال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تصريح صحفي عقب الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020، إن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تم تطبيقها خلال السنوات الثلاث الماضية بدأت تؤتي آثارها الإيجابية على الأداء الفعلي المالي والاقتصادي.

وأشار إلى أن السعودية حققت ارتفاعاً ملحوظاً في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، وعملت على تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره الرئيسي في الاقتصاد مع مؤشرات إيجابية وتسجيل عدد من قطاعات الأعمال نمواً إيجابياً فيما قامت الحكومة بتنفيذ مشاريع كبرى في قطاعات حيوية.

وأكد ولي العهد السعودي أن سياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها أسهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية، حيث يتوقع أن يبلغ العجز في عام 2019 نحو 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 5.9% في عام 2018، ونحو 9.3% في عام 2017.

وتابع: "وذلك يؤكد استمرار الجهود بما يكفل الاستدامة المالية مع التقدم في تنفيذ المشروعات وتنمية القطاع الخاص".

ولفت إلى الطرح العام لشركة "أرامكو" بوصفه خطوة كبيرة وداعمة في تعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأكد أن آفاق الفرص المتاحة للقطاع الخاص سوف تزداد خلال الفترة المقبلة بما يعزز دوره في نمو وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف على المديين المتوسط والطويل.

كما لفت إلى دور صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال كونهما الذراع الاستثمارية المحلية والخارجية والذراع التنموية للاقتصاد المحلي المساهم في تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.