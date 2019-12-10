ميزانية 2020 تُجيز لوزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب الحكومية

2019-12-10

متابعات الخليج 365 - الرياض

أجاز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لوزير الخدمة المدنية تخفيض المراتب الحكومية، أو تحوير مسميات الوظائف بحسب مقتضيات قواعد تصنيف الوظائف.

وجاء ذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة على أنه لوزير الخدمة المدنية منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص وفقًا لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.

وبحسب الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1441- 1442هـ التي اعتمدها الملك سلمان أمس الاثنين، أجاز خادم الحرمين الشريفين لوزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية، وكذلك نقل الوظائف داخل التشكيل الإداري الواحد للمرتبة (الحادية عشرة) فما فوق، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.

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وأيضًا، منحت ميزانية 2020 الوزراء التنفيذيين أو رؤساء الجهات المستقلة نقل الوظائف من المراتب (العاشرة) فما دون داخل التشكيل الإداري الواحد، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة.

وأعلن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عن ميزانية 2020 بقيمة 1020 مليار ريال.

ووصف الملك سلمان ميزانية المملكة للعام المقبل، بأنها “تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف إلى إدامة النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي”.

وأكد الملك سلمان عزم حكومة المملكة على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح أرامكو من قبل صندوق الاستثمارات العامة.

وبلغت الإيرادات في الميزانية العامة للدولة 2020، 833 مليار ريال، فيما بلغت النفقات تريليون و20 مليار ريال، بنسبة عجز قدرها 137 مليار ريال.

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