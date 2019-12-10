خادم الحرمين: إنفاق 1020 ملياراً تأكيد على سياسة تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020. وقال خادم الحرمين الشريفين إن ميزانية 2020 «تعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي». وشدد على «أننا عازمون على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بالرياض أمس الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020. وقال خادم الحرمين الشريفين إن ميزانية 2020 «تعزز مسيرة التنمية في المملكة، وتهدف إلى دعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي». وشدد على «أننا عازمون على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص، ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي، لتعزيز معدلات النمو والتنمية». وأوضح الملك سلمان أن الإنفاق في هذه الميزانية يبلغ ترليوناً و20 مليار ريال. وأضاف أن هذا المستوى من الإنفاق «يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وتعد هذه الميزانية استمراراً لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة، ودعم خطط الإسكان». وزاد: «وجهنا الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية 2020». وقال وزير المالية محمد الجدعان أمس إن إجمالي الإنفاق المعتمد قدره 1.020 مليار ريال، وإيرادات مقدرة بـ 833 ملياراً، وبعجز مقدر بنحو 187 ملياراً (6.4% من الناتج المحلي الإجمالي). ومن المتوقع أن يبلغ الإنفاق الفعلي خلال 2019 نحو 1.048 مليار، وإجمالي إيرادات فعلية 917 ملياراً ريال، وبعجز عند 131 ملياراً (4.7% من الناتج المحلي الإجمالي).

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