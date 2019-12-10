شكرا لقرائتكم خبر عن 868 ألف مستفيد جديد من شبكة الشرب والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)تزيد وزارة البيئة والمياه والزراعة، في مستهدفاتها لعام 2020، نسبة تغطية مياه الشرب للسكان بإيصال خدمة المياه لأكثر من 868 ألف مستفيد جديد، وزيادة نسبة تغطية خدمة الصرف الصحي للسكان بإيصال خدمة الصرف الصحي لأكثر من 886 ألف مستفيد جديد.
بعد أن تم في عام 2019 إنجاز إيصال خدمة الصرف الصحي للسكان والوصول إلى نسبة تغطية 57%، وزيادة أطوال الشبكات إلى 1200 كيلومتر وإيصال الخدمات لحوالى مليون مستفيد.
كما تشمل مستهدفات العام الجديد خفض نسبة مياه الصرف غير المعالجة من مياه الصرف عن طريق الشبكة إلى 0% وإغلاق جميع المرامي، وتأهيل 23 مزرعة نموذجية في مناطق المملكة لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة.
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