شكرا لقرائتكم خبر عن واحات نموذجية لرعاية كبار السن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) تنوي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 2020، افتتاح الواحات النموذجية وإسناد خدماتها للقطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لكبار السن في المجتمع. تنوي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 2020، افتتاح الواحات النموذجية وإسناد خدماتها للقطاعين الخاص وغير الربحي لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية لكبار السن في المجتمع. وتتضمن مستهدفات الوزارة تصميم وإطلاق برنامج ادخاري يهدف لخدمة عملاء بنك التنمية الاجتماعية من الأسر المنتجة لتعزيز الوعي المالي وثقافة الادخار. بالإضافة إلى مشروع تطوير حزمة متكاملة من الخدمات لتغطي احتياجات الضحايا والمعتدين أثناء وبعد العنف الأسري، وتوسيع خدمات الحماية الاجتماعية وتغطية جميع المناطق الجغرافية من خلال إنشاء فروع لتقديم خدمات الحماية.



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