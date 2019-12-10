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شركات حكومية للرعاية الصحية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تنوي وزارة الصحة في مستهدفاتها لعام 2020، التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية من خلال فصل تقديم الخدمات الصحية عن الوزارة وتحويلها إلى شركات مملوكة من الحكومة تتنافس على أسس الجودة والكفاءة.

كما تشمل المستهدفات إنشاء إدارة المسوحات الصحية لتتبع عوامل الخطورة المسببة للأمراض المعدية وغير المعدية على مستوى المملكة، وإطلاق المركز الوطني للبحوث الصحية، وإنشاء وتجهيز وتشغيل 3 مراكز مختبرات لفحص بقايا المبيدات في الخضروات والفواكه.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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