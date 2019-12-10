شكرا لقرائتكم خبر عن 38 % من الإيرادات غير نفطية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن المصباحي (جدة)أظهر تقرير موازنة عام 2020، أن إجمالي الإيرادات من المتوقع أن يصل إلى 833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال من الإيرادات النفطية تعادل نسبتها 61.58% من إجمالي الإيرادات، فيما ستبلغ قيمة الإيرادات غير النفطية 320 مليار ريال، تعادل نسبتها 38.42% من إجمالي الإيرادات.
وقدرت الموازنة أن تصل إيرادات الضرائب إلى 200 مليار ريال خلال العام القادم، بتراجع طفيف نسبته 1.2% مقارنة بعام 2019، وذلك تزامناً مع تحصيل مبالغ غير متكررة في العام الحالي 2019 الذي ارتفعت فيه الضرائب بنسبة 131.9% عن عام 2017.
ومن المقدر أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية حوالى 16 مليار ريال في عام 2020 بمعدل نمو 2% مقارنة بالمتوقع في العام 2019، ارتباطاً بالأداء الاقتصادي.
أما ضرائب السلع والخدمات، فيقدر أن تسجل 142 مليار ريال، بسبب التحسن المتوقع للنشاط الاقتصادي، وتطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة.
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