شكرا لقرائتكم خبر عن 38 % من الإيرادات غير نفطية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن المصباحي (جدة)

أظهر تقرير موازنة عام 2020، أن إجمالي الإيرادات من المتوقع أن يصل إلى 833 مليار ريال، منها 513 مليار ريال من الإيرادات النفطية تعادل نسبتها 61.58% من إجمالي الإيرادات، فيما ستبلغ قيمة الإيرادات غير النفطية 320 مليار ريال، تعادل نسبتها 38.42% من إجمالي الإيرادات.

وقدرت الموازنة أن تصل إيرادات الضرائب إلى 200 مليار ريال خلال العام القادم، بتراجع طفيف نسبته 1.2% مقارنة بعام 2019، وذلك تزامناً مع تحصيل مبالغ غير متكررة في العام الحالي 2019 الذي ارتفعت فيه الضرائب بنسبة 131.9% عن عام 2017.

ومن المقدر أن تبلغ إيرادات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية حوالى 16 مليار ريال في عام 2020 بمعدل نمو 2% مقارنة بالمتوقع في العام 2019، ارتباطاً بالأداء الاقتصادي.

أما ضرائب السلع والخدمات، فيقدر أن تسجل 142 مليار ريال، بسبب التحسن المتوقع للنشاط الاقتصادي، وتطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة.