شكرا لقرائتكم خبر عن مشعل بن ماجد يشدد على أهمية تأهيل ورعاية «النزلاء» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد محافظ جدة رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، أهمية تأهيل ورعاية نزلاء إصلاحية جدة وإدارة سجون بريمان وأسرهم والعمل على إصلاحهم وتمكينهم في عدد من البرامج بما يضمن اندماجهم مع المجتمع بشكل طبيعي.

وشهد الأمير مشعل بن ماجد أمس (الإثنين)، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» بمحافظة جدة، وجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة، ومديرية سجون منطقة مكة المكرمة، لدعم برامج جمعية مراكز الأحياء لنزلاء إصلاحية جدة وإدارة سجون بريمان وأسرهم وذويهم، وذلك بحضور مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش، ورئيس لجنة «تراحم جدة» المستشار أحمد الحمدان، وأمانة جمعية مراكز الأحياء، مثمناً مثل هذه الاتفاقيات التي يعود نفعها للمجتمع وبما يعزز المسؤولية الاجتماعية.

فيما تأتي الاتفاقية مواكبةً لبرنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 لتحقيق مؤشر الاستقرار الأسري للنزلاء وأسرهم وبناء شراكات إيجابية فاعلة، والتعاون بين الجهات وتبادل الخبرات وقياماً بالمسؤولية المشتركة، كما تضمنت تنفيذ مشروع يشمل مجموعة من البرامج الاجتماعية والتوعوية والثقافية للنزلاء والمفرج عنهم وأسرهم.