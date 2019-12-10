شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بن سلطان يناقش تأمين موارد مستقبلية لجامعة جدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الرئيس الفخري لوقف جامعة جدة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أمس (الإثنين) في مقر الإمارة بجدة، الاجتماع الأول لمجلس نُظَّار أوقاف الجامعة.

ودشن الأمير بدر بن سلطان، خلال الاجتماع الذي حضره مدير الجامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان، وأعضاء مجلس نظارة الوقف، منصة التمويل للوقف، عقب ذلك تمت مناقشة الأهداف الرامية لتأمين موارد مستقبلية مستدامة لكافة المجالات التعليمية والبحثية والطبية للجامعة التي تسعى لجلب الدعم لبناء وتطوير وإدارة أوقاف الجامعة وتنمية إيراداتها، إضافة إلى بناء وتأهيل فريق عمل الوقف، بجانب توفير فرص استثمارية مشجعة، وإتاحة الفرصة النوعية للراغبين في أعمال الخير.

وبحسب العرض فإن الوقف يهدف إلى بناء الشراكات الداعمة، وتمويل البحث العلمي والطبي، ودعم الباحثين والمراكز البحثية داخل وخارج الجامعة ورعاية الطلاب الموهوبين والنابغين وتنمية قدراتهم واستقطابهم، كذلك توفير خدمات طبية للمجتمع، وتقديم المعونات للأشخاص ذوي الإعاقة من طلاب الجامعة.

وتطرق الاجتماع إلى المسارات الوقفية لأوقاف جامعة جدة: الوقف الطبي والاجتماعي والإبداعي والعلمي.