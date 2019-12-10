، "الجميح" تكشف عن تشكيلة من سياراتها الحديثة بمعرض جدة الدولي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تستقبل زوّار منصة الشركة وتجيب عن استفساراتهم.. وتوفر تجربة قيادة جديدة

تستعد شركة الجميح للسيارات للكشف عن تشكيلة واسعة من سياراتها الحديثة، وذلك خلال مشاركتها في معرض جدة الدولي للسيارات المقرر أن يقام خلال الفترة من 10 – 14 ديسمبر 2019م في مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات.

وتفصيلاً، سيكون زوّار معرض جدة الدولي للسيارات 2019 على موعد لمشاهدة تشكيلة واسعة وجديدة من السيارات من خلال منصة جي إم سي وشفروليه من جنرال موتورز، ومنصة جي إيه سي موتور الصينية، اللتين تمثلهما شركة الجميح للسيارات في السعودية.

وتشمل مشاركة شركة الجميح للسيارات في المعرض الأنشطة الترفيهية للزوار، إضافة إلى تجارب قيادة على مجموعة من سيارات جي إيه سي في ميدان التجارب في الساحة الخارجية للمعرض.

وبهذه المناسبة أكد الشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل في شركة الجميح للسيارات، أن الشركة حرصت على أن يكون الكشف الأول عن الموديلات الجديدة من سياراتها من خلال معرض جدة الدولي نظير المكانة المميزة لهذا المعرض، واهتمام محبي صناعة السيارات كافة في السعودية بما يقدَّم أثناء إقامته.

وأضاف الشيخ وليد الجميح بأن "فريق عمل الشركة في المعرض سوف يكونون سعداء باستقبال زوار منصة الشركة، والإجابة عن استفساراتهم كافة، وأيضًا استقبال الراغبين في تجربة قيادة جديد سيارات جي إيه سي في منطقة التجارب التي تم تجهيزها لمنح المشاركين تجربة قيادة ممتعة لسياراتنا".شركة الجميح للسيارات معرض جدة الدولي للسيارات مركز جدة الدولي للمعارض والمؤتمرات