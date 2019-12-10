، أمير الجوف: الميزانية حملت مشروعات ضخمة تدفع بجدية لمواصلة النمو الاقتصادي ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال إن ولي العهد يقود الرؤية بخطى ثابتة ما انعكس إيجابيًا على جميع القطاعات

رفع الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م، مؤكدًا أنها حملت الخير الوفير للمملكة وشعبها بإيرادات قُدرت بمبلغ (833) مليار ريال، وبمصروفات معتمدة بمبلغ تريليون وعشرين مليار ريال، مما يؤكد متانة اقتصاد المملكة ولله الحمد.

وتفصيلاً .. قال أمير منطقة الجوف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية إن ميزانية العام الجديد حملت في طياتها مشروعات ضخمة تساعد على مواصلة النمو الاقتصادي في المملكة، وتُسهم في تحسين المعيشة للمواطنين والمواطنات، كما أنها حملت العديد من البرامج الهادفة وفق خطط وأهداف رؤية 2030م.

وأشاد الأمير فيصل بن نواف بالاهتمام البالغ من لدن خادم الحرمين الشريفين بالمواطنين وحرصه - أيده الله -، بتقدم أفضل الخدمات الصحية والتعليم لهم، وذلك يتضح جليًا من خلال توجيهه - رعاه الله - للجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020م، وتخصيص نسبة 35 % من إجمالي الإنفاق المعتمد على قطاعي الصحة والتعليم.

ونوه بتصريح ولي العهد الأمين - حفظه الله -، الذي يقود رؤية المملكة 2030م، وتأكيده أن الرؤية تسير بخطى ثابتة، ما انعكس إيجابيًا على نمو العديد من القطاعات.

وشدّد أمير الجوف على ضرورة اهتمام جميع الجهات ذات العلاقة في المنطقة بمتابعة المشروعات وإنجازها بما يتوافق مع المواصفات والمقاييس المعمول بها، وبما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله - ويلبي احتياجات وطموحات أبناء المنطقة.

الجوف أمير الجوف الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020م