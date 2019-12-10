، أمير تبوك يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور الميزانية العامة للمملكة‎ 2020 ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أنها تجسِّد الرؤى الحكيمة لتعزيز النمو الاقتصادي والعيش الكريم للمواطنين

رفع أمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، أصدق مشاعر الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - حفظهما الله -؛ وذلك بمناسبة صدور الميزانية العامة للعام المالي ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ.

وتفصيلاً، نوه أمير تبوك بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتصريح سمو ولي العهد - حفظهما الله - قائلاً: إن صدور هذه الميزانية جسَّدت الرؤى الحكيمة والخطوات الناجحة التي انتهجتها الدولة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد - أيدهما الله - المتمثلة بتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الإصلاحات الاقتصادية، واستثمار الموارد، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والارتقاء بالخدمات الحكومية، ودعم خطط الإسكان، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق تطلعاتهم، وتعزيز الاستدامة المالية لتحقيق رؤية السعودية 2030م؛ لتتجاوز كل التحديات والظروف الاقتصادية التي ستسهم في تعزيز مكانة السعودية الاقتصادية، وكذلك الاهتمام والرعاية التي توليها القيادة الرشيدة - رعاها الله - باستمرار عملية التنمية الدائمة، وتحقيق العيش الكريم والحياة الهانئة للمواطن، ورفعة وعزة الوطن، ومنها التوجيه الكريم بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة.

‏‎وفي ختام تصريحه سأل الله العلي القدير أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها وعزها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله-.تبوك أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان الميزانية العامة للعام المالي ١٤٤١ / ١٤٤٢هـ