حساب المواطن الدفعة 25 .. بيان وزارة العمل السعودية “اليوم” موعد صرف البدل النقدي لشهر ديسمبر 2019

حساب المواطن الدفعة 25 تقرر إيداعها بحسابات المستفيدين في الساعة 12:00 صباح اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، حيث الموعد الرسمي المخصص شهريا لإيداع الدعم ، وذلك في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، حيث أفاد حساب المواطن تويتر عبر صفحته الرسمية، منذ قليل بانه سيتم صرف الدعم المخصص للمستفيدين المكتملة طلبات يوم الثلاثاء وحتى نهاية اليوم، واليكم التفاصيل عبر موقع اعرف كورة.

حساب المواطن الدفعة 25

أكدت الصفحة الرسمية لـ حساب المواطن تويتر عن إيداع الدعم النقدي للدفعة الخامسة والعشرون لشهر ديسمبر 2019 الجاري بداية من الساعة الثانية عشر صباح اليوم الثلاثاء وحتى نهاية اليوم، حيث يستعلم المواطنين بالمملكة العربية السعودية من الدخول على الموقع الإلكتروني بوزارة العمل السعودية، برنامج حساب المواطن الإلكتروني والاستعلام من تسجيل الدخول عن استكمال الإيداع بالحسابات الخاصة بالمسجلين.

برنامج حساب المواطن السعودي

لمستفيد حساب المواطن السعودي، ذلك الدعم النقدي المتاح الحصول عليه لحاملي الجنسية السعودية، سواء كان ذكر أو أنثى، حيث وضع مساعدة من المملكة للمواطنين نتيجة الإصلاحات التي تقوم بها السعودية حتى عام 2020، مما أدى لزيادة الأعباء المالية، ورفع الدعم عن الكهرباء والوقود، وذلك وصولا لرؤية المملكة 2030، فقد وضع هذا البرنامج ضمن المساعدات المالية للمواطنين، مثل المساعدة المقطوعة، والضمان الاجتماعي السعودي.

خدمات حساب المواطن توتير

يقدم موقع التواصل الاجتماعي الرسمي لحساب المواطن خدمات وهي:

الأخبار عن إيداع الدفعة حال نزولها

الرد على استفسارات المواطنين طوال الأسبوع

تقديم خدمة الاستفسار عن طريق الاتصال بخدمة “صوتك مسموع“

أو الاتصال على رقم (19912)

ومن الأسئلة الأخيرة للمواطن عن مدى تأثر حساب المواطن في حال اكتتاب المواطن بأي شركة، فقد أوضح “سلطان القحطاني” بعدم صحة وجود تأثير على المواطن المكتتب، حيث يعتمد البرنامج على الإفصاح عن الدخل، وكذلك عدد الأفراد وأعمارهم، كما وضع ببرنامج الحساب، ومن خلال الحاسبة التقديرية التي يتم معرفة طريقة الحساب، عبر موقع وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية.