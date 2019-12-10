أسعار تذاكر تحدي ببجي موبايل شارك وشجع المتسابقين- ٤٨ ساعة ويبدأ التحدي

يبحث الكثير من المتحمسين على أسعار تذاكر تحدي بيجي موبايل، فلم يعد سوى يومين فقط على أطلاق مسابقة كأس العالم لتحدي pubg ، لذلك نجد قبول عالم من قبل المشجعين على شراء التذاكر، ويقام كأس العالم لتحدي بيجي موبايل في العاصمة السعودية مدينة الرياض وهي المرة الأولى لإقامة هذه الفعالية المميزة.

بطولة تحدي بيجي موبايل تضم ٣٢ فريق، ينقسمون الى قسمين كل قسم يتكون من ١٦ فريق من (المنطقة العربية، شمال أفريقيا، الشرق الأوسط)، وال١٦ فريق الآخرين من (قارتي أوروبا وأمريكا).

موعد تحدي بيجي موبايل

يبدأ التحدي من يوم ١٢ ديسمبر ويستمر يومين أي حتى ١٤ ديسمبر.

Advertisements

جائزة تحدي بيجي موبايل

الفرق الفائزة سوف تحصل على الجائزة المحددة والتي تقدر ب 300 الف دولار أي ما يعادل مليون ريال.

أسعار تذاكر تحدي بيجي موبايل