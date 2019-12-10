موعد صرف حساب المواطن الدفعة 25 للمستفيدين من الدعم بداخل المملكة

حددت المملكة موعد صرف حساب المواطن الدفعة 25 للمستفيدين بالدفعة الحالية لحساب المواطن 1441، من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ليكون اليوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر، حيث أنه يتم صرف الدعم شهريًا في العاشر من الشهر، باستثناء إذا صادف إجازة يتم صرفها قبله بيوم أو بعده بيوم، ويتم إيداع المبالغ المالية داخل حسابات المستفيدين والمستفيدات، وهذا البرنامج تمت إطلاقه من أجل تقديم الدعم للأسر أصحاب الدخل المنخفض من أجل تحمل الأعباء الناتجة عن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 25

يعتبر برنامج حساب المواطن برنامج وطني تم إنشاؤه من أجل رفع كفاءة الدعم الحكومي للمواطنين بالمملكة بصورة مباشرة، وذلك عن طريق منصة موحدة وهي بوابة حساب المواطن الإلكترونية، من أجل أن تقوم بتخفيف الأعباء الناتجة عن إصلاحات المملكة، ضمن رؤية المملكة 2030، فيهدف البرنامج إلى تخفيف الآثار الاقتصادية المختلفة على أصحاب الدخل المنخفض، وتشجيع المواطنين على الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة والمياه.

وقت نزول حساب المواطن 1441

من المقرر أن يتم صرف مبالغ الدفعة الخامسة والعشرين من برنامج حساب المواطن اليوم الثلاثاء العاشر من ديسمبر 2019، حيث يتم الإعلان عن البدء في إيداع المبالغ في الساعات الأولى من صباح اليوم، ويمكن للجميع الدخول إلى موقع بوابة حساب المواطن الإلكترونية عبر الرابط الرسمي للتعرف على المبالغ المستحقة وطريقة التسجيل.

حاسبة حساب المواطن

تستخدم حاسبة حساب المواطن التقديرية للتعرف على قيمة الاستحقاق من الدعم، ويمكن للأفراد التعرف على ذلك عن طريق إتباع الرابط الرسمي للموقع، ويتم عن طريقه التحقق من مبلغ الاستحقاق أو استعلام حساب المواطن، عن طريق الدخول إلى البرنامج الاصلي أو التواصل مع الدعم عن طريق رقم التليفون 19912.