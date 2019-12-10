استعداد برنامج حساب المواطن لإيداع الدفعة 25 الخاصة بشهر ديسمبر وموعد الدفعة الجديدة منه

إن برنامج حساب المواطن يستعد هذه الأيام لإيداع الدفعة 25 والخاصة بشهر ديسمبر، وقد صرح المتحدث الرسمي باسم هذا البرنامج أن الأخبار التي وردت عن تأثر المستفيد من هذا البرنامج بالاكتتاب في شركة أخرى لا يوجد له أي أساس من الصحة، ومن الجدير ذكره أن البرنامج استقبل طلبات كثيرة للاعتراض على مبلغ الدفعة رقم 24 من البرنامج، وحساب الدفعات من بداية البرنامج حتى الدفعة 24 وصل إلى 58.2 مليار ريال سعودي.

استعداد برنامج حساب المواطن لإيداع الدفعة 25

يستعد الآن برنامج حساب المواطن لإيداغ مبالغ الاستحقاق الخاصة بشهر ديسمبر والتي تعتبر الدفعة رقم 25، ومن الجدير ذكره أن الدفعة رقم 24 كانت حوالي 2.6 مليار ريال سعودي، وكانت موزعة على حوالي 12.6 مليون مستفيد من البرنامج، ومن المنتظر صرف الدفعة 25 خلال الساعات القليلة القادمة، فمن المعروف أن دفعات حساب المواطن يتم صرفها في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، ولا يتم تقديم أو تأجيل هذا اليوم إلا إذا صادف مناسبة أو عطلة رسمية.

برنامج حساب المواطن

يعتبر هذا البرنامج سعودي، قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإطلاقه بهدف التخفيف على المواطنين، وتقديم الدعم اللازم للأسر المتوسطة والتي ليس لها مصدر دخل في المملكة السعودية، ويقوم هذا البرنامج بتوفير هذا الدعم للأسر الأكثر احتياجاً واستحقاقاً، ويمكن التسجيل في الدفعة الجديدة من البرنامج التي تحمل رقم 26 والخاصة بشهر يناير من خلال الدخول إلى البوابة الالكترونية التابعة لموقع الوزارة والالتزام بالخطوات.