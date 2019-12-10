شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..الناشطة سعاد الشمري: السجن مرحلة خلوة واستراحة وفوجئت بحكم الملك سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وصفت الناشطة سعاد الشمري، الفترة التي قضتها داخل السجن، بأنها مرحلة الخلوة والاستراحة، التي جعلتها تتقرب إلى الله أكثر.
وقالت الشمري خلال برنامج «الدنيا علمتني» :هناك أمر انتبهت له خلال تواجدي في السجن والخلوة، أني كنت أنانية لم أرى الدنيا بشكلها الصحيح.
وأضافت: استوعبت أن أولادي هم رأس المال ولازم أركز عليهم، ولازم أطبق مبدأ الغفران والتسامح، كنت دائمًا حزينة وشاردة، وبعدين استوعبت لازم نتسامح حتى ينصرنا الله ويوفقنا.
وتابعت «الشمري»: «خلال حزني واكتئابي فوجئت في يوم وليلة بحكم الملك سلمان، عندما قالوا لي إنه تم العفو عني دون محاكمة».
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