شكرا لمتابعة خبر عن التحقيق في العثور على جثة مقيم داخل مستنقع مياه بالعاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عثرت الجهات الأمنية على جثة مقيم داخل مستنقع مياه، في العاصمة المقدسة.

وباشرت بشرطة جرول التحقيق، في الواقعة بعدما تم إخراج الجثمان بواسطة الدفاع المدني، ولا تزال التحقيقات جارية.

يذكر أن الشاب مالي الجنسية ويبلغ 16 عامًا من العمر، وقد تقدمت أسرته ببلاغ عن فقدانه.