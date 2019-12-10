شكرا لمتابعة خبر عن التحقيق في العثور على جثة مقيم داخل مستنقع مياه بالعاصمة المقدسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عثرت الجهات الأمنية على جثة مقيم داخل مستنقع مياه، في العاصمة المقدسة.
وباشرت بشرطة جرول التحقيق، في الواقعة بعدما تم إخراج الجثمان بواسطة الدفاع المدني، ولا تزال التحقيقات جارية.
يذكر أن الشاب مالي الجنسية ويبلغ 16 عامًا من العمر، وقد تقدمت أسرته ببلاغ عن فقدانه.
كانت هذه تفاصيل خبر التحقيق في العثور على جثة مقيم داخل مستنقع مياه بالعاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.