شكرا لمتابعة خبر عن أهم المشاريع البلدية المخطط لها في مخصص ميزانية 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف البيان التفصيلي للميزانية العامة لعام 2020 م عن تخصيص 54 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية، والذي يضم 295 جهة حكومية. وذكر البيان أن المخصص يشمل الصرف على البنية التحتية للمدن وتنمية المدن السعودية وإقامة الأنشطة الترفيهية والمهرجانات والمناسبات والرفع من جودة الحياة داخل المدن. ويذكر أن من أهم المشاريع المخططة للعام 2020م، مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، واستكمال مشروع حدائق الملك عبد الله بالرياض، وطرح ما يزيد عن 5500 فرصة استثمارية عبر بوابة ” فرص “.

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