شكرا لمتابعة خبر عن نقل وإنشاء قاعدة الملك سلمان الجوية .. 4 مشاريع عسكرية في ميزانية 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - وضعت المملكة، 182 مليار ريال للقطاع العسكري، ضمن الميزانية العامة 2020 التي تم إقرارها أمس الاثنين.
وتضمنت المشاريع المقرر البدء فيها خلال 2020، نقل وإنشاء قاعدة الملك سلمان الجوية على مرحلتين، وتطوير جامعة الدفاع الوطني، وإنشاء كلية الملك فيصل الجوية، وإنشاء كلية الملك فهد البحرية.
يشار إلى أن وزارة المالية، كانت قد قدرت تحقيق الميزانية لإيرادات مقدارها 833 مليار ريال في عام 2020، ونفقات عامة تقدر بـ 1020 مليار ريال، بعجز متوقع 187 مليار ريال.
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