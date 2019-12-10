مخاطر صادمة لزيادة هرومون الذكورة لدى الرجال!!

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عدن - ياسمين التهامي - علامات إرتفاع هرمون الذكورة لدى الرجال

هناك مؤشرات وعلامات على إرتفاع هرمون الذكورة لدى الرجال، وهي:

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مخــاطر صادمة لزيادة هرومون الذكورة لدى الرجال!!

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كثافة الشعر

فكلما زادت كثافة شعر وجه وجسم الرجل، كلما دل هذا على إرتفاع نسبة هرمون الذكورة.

قوة العظام

حيث تزداد كثافة العظام ليصبح الجسم أكثر تضخماً من الطبيعي، ويمكن ملاحظة زيادة حجم الفك والذقن.

غلاظة الصوت

تتأثر كل العضلات المسؤولة عن إنتاج الصوت ونمو الحنجرة بنسبة هرمون الذكورة، فتصبح أكبر في الحجم ويصبح الصوت غليظاً وقوياً، كما أن كبر غضروف الحنجرة وتفاحة ادم تدل على إرتفاع نسبة هذا الهرمون.

عرض الأكتاف

بالإضافة إلى قوة عظام الجسم وعضلات الصوت، تبدو عظام الكتفين أكثر عرضاً بشكل لافت للأنظار.

زيادة الرغبة الجنسية

فالرجل الذي يزداد لديه مستوى هرمون الذكورة يكون عنده رغبة أكبر في ممارسة الجنس والشهوة الجنسية.

الإصابة بالصلع

تتعدد الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالصلع مثل العوامل الوراثية، ولكن لهرمون الذكورة عامل أيضاً في حدوث الصلع المبكر لدى الرجال.

السلوك العدواني

بشكل عام، فالرجل يميل للعدوانية أكثر من النساء، ويلعب هرمون الذكورة دوراً أساسياً في هذا الأمر، فوجوده بنسبة أكبر في الجسم يزيد من الميل للعدوانية والعنف والتعامل الجسدي في مختلف الأمور.

وتفسير هذا أن جسم الرجل يقوم بإنتاج كمية إضافية من هرمون التستوستيرون عندما يشعر بالغضب، وإن كان معدل الهرمون زائداً عن الطبيعي لديه، فسوف تزداد نسبته بصورة أكبر في نوبات الغضب مما يؤدي إلى مزيد من العصبية والعنف.

مخاطر إرتفاع هرمون الذكورة لدى الرجال

يتسبب إرتفاع هذا الهرمون بشكل مبالغ في حدوث بعض الاثار السلبية والمخاطر على صحة الرجل، وتتمثل في:

الشعور بالإكتئاب

نتيجة عدم التوازن الهرموني ووجود خلل وإضطراب في الهرمونات، وبالتالي تؤثر على الحالة النفسية وتؤدي إلى الشعور بالتوتر والعصبية.

ويمكن أن يصاحب هذا بعض الأعراض مثل الأرق وفقدان الشهية أو النوم لفترات طويلة هروباً من الحالة النفسية السيئة.

العدوانية والعصبية الشديدة

فكما ذكرنا أن إرتفاع نسبة هرمون التستوستيرون يؤدي وسرعة الغضب وصعوبة التحكم في الذات، مما يؤدي إلى ردود أفعال عدوانية.

كما أنه في حالة إرتفاع نسبة هرمون الذكورة، يصبح الرجل متقلب المزاج بصورة كبيرة وينتابه حالات من الغضب المفاجئ.

مشاكل البشرة والوزن

فالرجال الذين يرتفع لديهم نسبة هرمون الذكورة، يكونوا أكثر عرضة لظهور حب الشباب والبشرة الدهنية والإصابة بالصلع.

وتفسير هذا أن إرتفاع هرمون التستوستيرون يرتبط بإرتفاع هرمون اخر خاص بالذكور وهو ديهدوتستسترون DHT وزيادته يمكن أن تؤدي لسقوط الشعر.

وفي بعض الحالات يمكن أن يزداد الوزن لأن الجسم سيحول التستوستيرون الإضافي إلى الإستروجين.

إنكماش الخصيتين

فعندما ينتج الجسم نسبة كبيرة من هرمون الذكورة، سوف يشير الدماغ إلى توقف الجسم عن إنتاج هذا الهرمون، وإذا حدث هذا يقل حجم الخصيتين لأنهما تتوقفان عن إنتاج هرمون التستوستيرون.

ويمكن أن ينتج عن هذا التوقف والإنكماش إنخفاض عدد الحيوانات المنوية لدى الرجل، وبالتالي قلة فرص الإنجاب.

ولذلك في حالة ملاحظة إنكماش حجم الخصيتين يجب التوجه على الفور إلى الطبيب لمعرفة سبب المشكلة والبدء في علاجها على الفور.

إرتفاع عدد خلايا الدم الحمراء

والذي يمكن أن يسبب تخثر الدم، وبالتالي تزداد إحتمالية الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

ويمكن أن يزداد إرتفاع ضغط الدم أيضاً لدى الرجل عندما ترتفع نسبة هرمون الذكورة.

ولذلك من المهم مراقبة مستوى خلايا الدم الحمراء من خلال إجراء التحاليل وكذلك متابعة ضغط الدم.

وفي حالة ملاحظة أي من أعراض إرتفاع هرمون التستوستيرون في الجسم، يجب الذهاب إلى طبيب أمراض الذكورة والجهاز التناسلي ليصف لك بعض الأدوية اللازمة لتفادي الإصابة بمخاطر هذه المشكلة.