“تشمل الأنشطة الترفيهية والمهرجانات”.. أهم المشاريع البلدية المخطط لها في مخصص ميزانية 2020

كشف البيان التفصيلي للميزانية العامة السعودية لعام 2020 م عن تخصيص 54 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية، والذي يضم 295 جهة حكومية. وأوضح البيان أن المخصص يشمل الصرف على البنية التحتية للمدن وتنمية المدن السعودية وإقامة الأنشطة الترفيهية والمهرجانات والمناسبات والرفع من جودة الحياة داخل المدن.

ومن أهم المشاريع المخططة للعام 2020م، مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، واستكمال مشروع حدائق الملك عبد الله بالرياض، وطرح ما يزيد عن 5500 فرصة استثمارية عبر بوابة “فرص”. وكانت وزارة المالية قدرت تحقيق الميزانية لإيرادات مقدارها 833 مليار ريال في عام 2020، ونفقات عامة تقدر بـ 1020 مليار ريال، بعجز متوقع 187 مليار ريال.