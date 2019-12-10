14 ملياراً عقود سكنية لأسر الضمان.. قروض حسنة وبرامج للأراضي البيضاء

توقع وزارة الإسكان في مستهدفاتها خلال العام المالي 2020، عقوداً بقيمة 14 مليار ريال لتنفيذ وحدات سكنية للأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي في مختلف المناطق.

وتشمل مستهدفات الوزارة تقديم الدعم المالي (قرض حسن) للراغبين في شراء وحدة سكنية جاهزة، والاستمرار في تقديم الدعم المالي لمستفيدي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية لدعم أرباح التمويل بمبلغ 500 ألف ريال كحد أقصى للمواطنين المؤهلين، وإنشاء وتنفيذ وطرح وحدات سكنية لمنتج البيع على الخارطة لمستفيدي وزارة الإسكان. كما تتضمن المستهدفات تطوير أراضي وزارة الإسكان لتوفير المنتجات السكنية لمستحقي الدعم السكني من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص والإسكان التنموي، وتقديم برامج محفزة لتطوير البنية التحتية للأراضي البيضاء الخاضعة للرسوم من خلال تقديم حوافز مالية مستردة.