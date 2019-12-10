مصادر: المستحقات تدفع التعليم لحصر منسوبيها “مواليد ١٣٨٣هـ”

أكدت مصادر اليوم الاثنين، أن وزارة التعليم طلبت من مكاتب التعليم وجميع المدارس ومعاهد وبرامج التربية الخاصة حصر موظفي الإدارة لمن سيبلغ السن النظامي خلال العام ١٤٤١هـ من مواليد ١٣٨١هـ بحسب صحيفة “عاجل”.

وقالت المصادر، إنه نظرًا لتأخر البعض في رفع المسوغات تأخر استكمال الإجراءات النظامية لصرف مستحقاتهم؛ فطالبت الوزارة بسرعة إرسال بيانات من بلغ السن النظامي خلال العام 1441هـ مرفقًا معه صورة واضحة من الهوية الوطنية مع تحمل الرئيس المباشر كامل المسؤولية عن تأخر رفع البيانات. وأكدت الوزارة على منسوبيها بالدخول على حساباتهم في نظام «فارس» واستكمال إجراءات إخلاء الطرف النهائي إلكترونيًّا بعد التأكد من صدور قرار إنهاء الخدمة من قبل الجهة المعنية بالإدارة لإتمام إجراءات صرف مكافاة إنهاء الخدمة.