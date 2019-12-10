وضعت وزارة العدل في مستهدافاتها لعام 2020، توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة بالتعاون مع القطاع غير الربحي، وتفعيل منظومة المصالحة لتسوية مختلف أنواع النزاعات من خلال نشر ثقافة وممارسة المصالحة والوساطة في المجتمع كبديل مفضل لحل النزاع.
وضمت المستهدفات أيضاً التوسع في كتابات العدل المتنقلة لتقديم خدمات توثيقية في مقار المستفيدين للفئات الأكثر احتياجاً، ونظام التوثيق المتكامل لتحقيق رقمنة شاملة لمنظومة التوثيق، كالوكالات والإقرارات الشرعية والإنهاءات والعقود والتوثيق العقاري.
كانت هذه تفاصيل خبر “العدل” في 2020: مراكز “غير ربحية” لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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