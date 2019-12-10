“تحريات وبحث الكعكية” تضبط عصابة سرقة المباني بمكة المكرمة

تحقق النيابة العامة مع عددٍ من الأشخاص من جنسية برماوية، ضبطهم رجال الأمن بشرطة العاصمة المقدسة، بعد تورطهم في قضايا سرقة كيابل وأسلاك كهربائية لعددٍ من العمائر قيد الإنشاء، في مكة المكرمة. وتفصيلاً؛ تلقت عدد من مراكز الشرطة بالعاصمة المقدسة بلاغات سرقة لمباني قيد الإنشاء تمثلت في سرقة كيابل كهربائية وأسلاك تمديدات للمباني تحت الإنشاء لقرابة 20 مبنى.

على الفور بدأت الجهات الأمنية المتلقية للبلاغات بمباشرة حوادث السرقة ورفع البصمات وتتبع خيوط القضية، وبتوفيق من الله نجح رجال التحريات والبحث بشرطة الكعكية في الاشتباه بأحد الأشخاص من جنسية برماوية. وبعد بحث ومتابعة من قائد شرطة الكعكية وفرق البحث والتحري، تم رصد خمسة أشخاص من جنسية برماوية، يترصدون المباني التي قاربت على الانتهاء ولا يوجد فيها حراسات، ويتسللون إليها في أوقات مختلفة بعد مراقبتها وسرقة مائة الكيلوات من الأسلاك الكهربائية والكيابل بداخلها. تم ضبطهم وبالتحقيق معهم اعترفوا بارتكابهم 18 واقعة سرقة لعددٍ من المباني قيد الإنشاء، وتسلم فرع النيابة العامة بمكة أوراق الجناة تمهيدًا لإكمال باقي الأوراق ورفعها للمحكمة.