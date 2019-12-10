الشورى يصرف النظر عن مشروع نقل المعتمرين

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس عبدالله سالم المعطاني على تعديل نظام الإقامة المميزة. وتضمن قرار المجلس الموافقة على إضافة فقرة جديدة - الفقرة 3 - إلى المادة «الحادية عشرة» من نظام الإقامة المميزة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏‏106) وتاريخ 10/‏‏ 9 /‏‏1440.

وأضاف أن المجلس وافق في قرار آخر على تعديل الفقرة (2) من المادة الثانية من «نظام المؤسسات الصحية الخاصة» وفقاً لما قضى به الأمر الملكي رقم (8072) وتاريخ 13 /‏‏2 /‏‏1440. كما وافق المجلس على تعديل المادة (الثالثة عشرة) من مشروع نظام العمل التطوعي.

مشروع نظام نقل المعتمرين

وافق مجلس الشورى في قرار آخر على صرف النظر عن الموافقة على مشروع نظام نقل المعتمرين إلى المملكة وإعادتهم إلى بلدانهم الذي صدر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم (107/‏‏40) وتاريخ 10 /‏‏9 /‏‏1438، لانتفاء الحاجة له.

نظام حماية الطفل

أضاف الصمعان أن المجلس وافق على مقترح «تعديل نظام حماية الطفل» الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏‏ 14وتاريخ /‏‏1436، المقدم من عددٍ من أعضاء المجلس، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. وتضمن القرار على مقترح مشروع إضافة المواد الـ7 والـ16 والـ17 والـ18 والـ19 والـ20 والـ25 والـ29 والـ30 والـ31 والـ32، والموافقة على تعديل المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والحادية عشرة والخامسة عشرة والثالثة والعشرين، وذلك من «نظام حماية الطفل» الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/‏‏14 وتاريخ 3 /‏‏2 /‏‏1436. كما تضمن القرار الموافقة على مقترح مشروع إضافة مادة جديدة، وتعديل المادة الرابعة والعشرين من «نظام حماية الطفل».